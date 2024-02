Normandie. Plus de 30 morts liés à la canicule pendant l'été 2023

Pendant l'été, Santé publique France surveille l'exposition de la population à la chaleur et les impacts sur la santé. Objectif : faire évoluer la prévention et l'adaptation à ces périodes de canicule.

110 passages aux urgences

En Normandie, c'est surtout au début du mois de septembre 2023 que la région a connu une surchauffe, avec même des dépassements des seuils d'alerte biométéorologiques dans le Calvados et la Seine-Maritime. "Un impact significatif sur la santé a été constaté lors de ces périodes", indique Santé publique France. On recense ainsi 110 passages aux urgences dont 66 suivis d'une hospitalisation. SOS Médecins a été sollicité à 22 reprises pour des interventions en lien avec la chaleur.

"Sur l'épisode caniculaire ayant impacté notre région, 8% des décès observés seraient attribuables à la chaleur dont les trois quarts concernant des personnes de 75 ans et plus", ajoutent les autorités sanitaires. Au total, ce sont 36 décès qui seraient ainsi imputables aux épisodes caniculaires et même 269 sur l'ensemble de la période estivale, du 1er juin au 15 septembre.

Des seuils d'alerte différents par département

Pour rappel, on parle de canicule quand les moyennes de trois jours des températures minimales et maximales mesurées dépassent les seuils d'alerte, définis pour chaque département. Dans l'Eure et l'Orne, ces seuils sont de 18°c la nuit et 34°c le jour, en Seine-Maritime ils sont de 19°c la nuit et 33°c le jour et dans la Manche de 18°c la nuit et 31°c le jour.

L'été 2023 a été le quatrième été le plus chaud jamais enregistré en France depuis le début du XXe siècle.