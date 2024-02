Le Mesnil-sous-Jumièges. Chef cuisinier en collège, il portera la flamme olympique 

"Ça restera marqué, je n'y crois pas encore de pouvoir porter la flamme. Je n'ai pas de mot." Christophe Leroy, 51 ans, chef cuisinier volant dans des collèges de l'agglomération de Rouen, est sur un petit nuage. En début d'année, on lui annonce qu'il sera l'un des porteurs du relais de flamme olympique lors de son passage en Seine-Maritime, le 5 juillet. Il a été retenu avec deux autres agents du Département, qui organise l'événement et avait lancé un appel à candidatures. "Je me suis dit 'pourquoi pas moi ?'. J'ai expliqué que j'étais un sportif du dimanche, qui aime courir et que je serais content de participer à cet événement mondial." Et ça a payé. Depuis, Christophe Leroy se dit "surexcité" et prend conscience petit à petit du privilège, au fil des messages de félicitations qu'il reçoit et des sollicitations médiatiques. Lui court en famille, avec sa femme et ses enfants, chaque dimanche. Il a aussi participé à plusieurs reprises au 10km de Rouen sous les couleurs de la Team76.

Porter la flamme

dans l'abbaye de Jumièges ?

Le Rouennais de naissance, qui vit au Mesnil-sous-Jumièges, est particulièrement attaché à sa région. A cette heure, il a très peu d'informations sur son relais, à part la distance. "C'est à peu près 200 mètres. Pas le temps d'être essoufflé !", indique-t-il dans un rire. Le lieu n'est pas encore fixé, mais il se prend à rêver. Le Graal ? "Avoir la flamme 50 mètres avant l'abbaye de Jumièges et y rentrer avec la flamme à la main ! Là, je serais comblé." D'autant que ses proches, collègues, amis, seront au rendez-vous pour immortaliser ce moment inoubliable. "Qu'on fasse la fête cette journée-là !" Quant aux jeux en eux-mêmes, ce fan de l'équipe de France les suivra surtout devant sa télévision. "Je regarde tous les sports, surtout s'il y a des Français !"