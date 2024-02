Le Ménil-de-Briouze. Ce jeune couple lance une boulangerie itinérante : "On veut aller créer du lien social"

Bientôt du pain en itinérance. En octobre 2023, Jean-Pierre Bavent et Mélissa Munoz reprenaient la boulangerie du Ménil-de-Briouze, fermée depuis deux ans. Après trois mois pleins et une clientèle au rendez-vous, le jeune couple lance un service de boulangerie itinérante. "On a recensé les dix bourgs autour du Ménil-de-Briouze où il n'y avait aucun commerce. On veut aller créer du lien social et porter ce service de pain frais aux habitants des alentours, à ceux qui ne peuvent pas se déplacer", explique Jean-Pierre. Deux communes ont refusé et deux autres n'ont pas encore répondu à l'appel.

La tournée en camionnette

La camionnette commence donc son service dans six communes lundi 5 février avec, à son bord, le père de Jean-Pierre, Jacques Bavent, en pré-retraite. La tournée s'arrêtera 30 minutes dans chaque village, trois communes un jour, les trois autres le lendemain, et ainsi un jour sur deux. Vous pourrez acheter du pain, des viennoiseries ou encore la fameuse galette du Ménil. "En fonction de la demande, on pense à se développer et faire du service de dépannage sur du lait et des produits de première nécessité", conclut le boulanger.

La boulangerie itinérante devrait parcourir entre 1 000 et 1 200 kilomètres à l'année, un pari risqué avec le prix actuellement élevé du carburant. Selon les premiers calculs, il leur faudrait vendre environ 10 pains par village pour être rentable.

Pratique. Les communes retenues sont Lonlay-le-Tesson, La Coulonche, Landigou, Saint-Hilaire-de-Briouze, Saint-André-de-Briouze et Sainte-Opportune