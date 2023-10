Le Ménil-de-Briouze. Ils reprennent la boulangerie fermée depuis deux ans et relancent sa spécialité

En deux ans, beaucoup de choses ont changé à la boulangerie du Ménil-de-Briouze. Le village n'avait plus qu'un distributeur à pain depuis le départ de l'ancien artisan il y a deux ans. La commune a désormais retrouvé non pas un, mais deux boulangers-pâtissiers. Jean-Pierre Bavent et Mélissa Munoz, jeune couple originaire de Nice, ont repris le commerce rural, jeudi 26 octobre.

Dans ces locaux entièrement rénovés, lui s'occupe de la partie boulangerie et elle de la pâtisserie. "Ça nous intéressait de pouvoir participer à refaire vivre une boulangerie dans un bourg comme ça", commence Jean-Pierre. "Ce qui nous a intéressés aussi, c'est cette fameuse galette du Ménil qui est une recette exclusive qu'on ne peut faire qu'ici", ajoute le jeune homme de 23 ans.

Les clients au rendez-vous pour la galette

Ce qui n'a pas changé en deux ans, c'est la galette du Ménil. Cette galette unique en son genre ne se trouve qu'au Ménil-de-Briouze. La recette se passe de boulanger en boulanger depuis plus d'un siècle. "C'est une brioche, très sucrée et grasse, mais très bonne", sourit le nouveau propriétaire.

La galette n'était plus fabriquée depuis deux ans. Alors, pour la réouverture de la boulangerie, les habitants du village et des communes alentour étaient bien présents pour la pâtisserie. "Des gens nous ont dit qu'ils font 30km pour venir chercher cette galette", confie Jean-Pierre Bavent, halluciné.

La réouverture de la boulangerie est une bonne nouvelle pour les villageois, qui devaient se rendre jusqu'à Briouze pour acheter du pain. Ils peuvent reprendre leurs habitudes mises en pause il y a deux ans puisque les heures d'ouverture, elles non plus, n'ont pas changé.