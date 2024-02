Normandie. Agriculture : Mais au fait, que produisent nos paysans dans la région ?

La Normandie est une région agricole à multiples vocations où se côtoient des zones d'élevage bovin pour le lait et la viande, porcs, volailles et lapins, moutons, chevaux et des zones de culture céréales et de lin, betteraves, pommes de terre, légumes, fruits, horticulture. Avec 600 km de côtes, la Normandie est aussi l'un des plus importants bassins conchylicoles.

En 2022, la Normandie comptait 26 500 exploitations agricoles avec une taille moyenne de 74 hectares soit environ 70 % du territoire normand occupé par ce secteur. Globalement, l'agriculture normande se compose de cinq grandes familles :

Lait : 33 %

Plantes industrielles (betteraves, lin, pommes de terre) : 23 %

Productions Animales : 24 %

Céréales : 12 %

Productions maraîchères : 5 %

Autres productions animales : 2 %

Autres productions végétales : 1 %

Jetons désormais un œil département par département :

L'ouest de la Normandie affirme son orientation laitière. L'élevage laitier spécialisé est très présent dans la Manche et à l'ouest du Calvados et de l'Orne. Il l'est aussi, dans de moindres proportions, au centre de la région et dans le Pays de Bray en Seine-Maritime.

La polyculture-élevage, en lait comme en viande, est bien représentée dans l'Orne et en Seine-Maritime. La bordure littorale de ce département, où alternent les orientations lait et viande, est d'ailleurs une place forte dans la région.

L'élevage spécialisé de bovins pour la viande est quant à lui essentiellement présent sur une bande allant du Pays d'Auge calvadosien jusqu'au Perche.

Enfin, le système grandes cultures est surtout concentré dans l'Eure et la Plaine de Caen.

La Normandie est divisée en cinq zones de culture différentes.