Près de Rouen . Au parc de Clères, les animaux sont protégés du froid

Le parc de Clères a revêtu son joli manteau blanc, pour le plus grand plaisir des équipes émerveillées par le spectacle. Alors que le parc animalier et botanique est fermé l'hiver, le personnel est particulièrement attentif au bien-être des animaux, en particulier avec les températures très basses, jusqu'à -11 degrés, vendredi 19 janvier. "On a mis tous les animaux qui craignent le froid à l'abri avec une surveillance accrue des chauffages", détaille Madison Koziaz, soigneuse animalière sur le parc. Certains sont de toute façon "en hivernage", abrités constamment, comme les grues couronnées, les kamichis ou les calaos terrestres. "D'autres vont craindre plutôt les gelées au niveau du sol et des pattes, indique la professionnelle. Si les sols ne dégèlent pas de la journée, on va les laisser en bâtiment." Le risque pour ces oiseaux ? "Des engelures aux niveaux des pattes. On fait notamment attention aux flamants, que le lac ne gèle pas, pour pas qu'ils soient emprisonnés", abonde Laurent Jouan, lui aussi soigneur.

Les soigneurs vérifient que l'eau du lac ne gèle pas pour protéger les flamants.

Des animaux qui aiment le froid

Beaucoup d'autres animaux s'adaptent très bien à ces températures, comme les pandas roux, stars du parc. "Eux ne craignent absolument rien, ces animaux sont faits pour les températures froides. Mais on leur propose un accès à un bâtiment", reprend Madison Koziaz. Même principe pour tous les animaux en semi-liberté de Clères, comme les Wallabies, qui peuvent s'abriter pour la nuit. Autre point de vigilance, les bambous qui s'affaissent avec la neige et créent des passages pour les animaux qui pourraient sortir de leur enclos. Certains ont été taillés préventivement. La vigilance est accrue donc mais tout est anticipé au parc pour que les animaux passent l'hiver chouchoutés dans les meilleures conditions. D'autant que ce froid ne doit pas s'installer trop longtemps.