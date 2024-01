Normandie. Conduite en hiver : les conseils de moniteurs d'auto-école

Cela pourrait glisser sur les routes de Normandie, ce mercredi 17 janvier. Les cinq départements sont en alerte orange pour la neige et le verglas. "Dans ces circonstances, le premier comportement à adopter, c'est d'éviter de se déplacer", remarque Pascal Perchet, qui tient l'auto-école du même nom à Bolbec, en Seine-Maritime. Si l'on doit à tout prix prendre la route, voici quelques réflexes à adopter.

Avant de partir

"Il faut prévoir de partir plus tôt !", conseille avant toute chose Séverine Dujardin, gérante de l'auto-école Sam Conduite, présente à Fécamp et Cany-Barville. "On va sûrement mettre plus de temps pour arriver car la conduite n'est pas la même", poursuit la monitrice. En premier lieu, dès ce mardi soir, elle conseille à ceux qui prendront la route de vérifier l'état et la pression de leurs pneus. Ensuite, en cas de givre ou de neige sur la voiture, "il faut bien dégager la totalité du véhicule, y compris le toit et les phares", pour éviter toute chute de neige sur le pare-brise, voir et être vu.

Sur la route

Il convient d'adopter une conduite souple. "Il faut éviter les accélérations fortes, notamment au démarrage. Pour les véhicules diesel, on peut utiliser uniquement l'embrayage pour démarrer. S'il y a un peu de neige, je conseille même de démarrer en seconde, il y aura moins de risque de glisser", souligne Pascal Perchet à Bolbec.

Idem pour le freinage. "Il faut plutôt utiliser le frein moteur (changement de vitesse), conseille le moniteur. Et surtout respecter une très grande distance de sécurité." La distance de freinage est en effet "multipliée par quatre par temps de neige et jusqu'à dix en cas de verglas", pointe Séverine Dujardin. Pour cette raison, il est conseillé de rouler à vitesse réduite par rapport à la limite autorisée.

En cas de perte de contrôle

Si, malgré ces précautions, on perd le contrôle de son volant, Pascal Perchet conseille d'éviter le freinage brusque et de "regarder dans la direction où l'on souhaite se diriger, non pas celle que l'on veut éviter".

L'itinéraire

"Je conseille de privilégier les grands axes, quitte à changer un peu ses habitudes", poursuit le moniteur bolbécais. Les routes principales sont traitées en priorité par les engins de salage. Et comme le rappelle la Fécampoise : "Surtout, on ne dépasse pas les saleuses, c'est strictement interdit."