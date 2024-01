Musique. Elvis Presley bientôt en concert à Londres !

Près d'un demi-siècle après sa mort, Elvis Presley remonte sur scène !

Cette phrase est étonnante, mais c'est pourtant ce qu'il va bientôt se passer à Londres. D'après le site Variety, la société Layered Reality, spécialisée dans les expériences immersives, a conclu un accord avec les ayants droit d'Elvis Presley (le groupe Authentic Brands, qui détient Elvis Presley Enterprises) pour monter un spectacle "révolutionnaire" baptisé "Elvis Evolution".

"Ce show exceptionnel culmine avec une expérience de concert qui recréera l'impact sismique de voir Elvis en live pour une toute nouvelle génération de fans, brouillant les frontières entre réalité et fantaisie. Un Elvis numérique grandeur nature partagera ses chansons et ses mouvements les plus emblématiques pour la toute première fois au Royaume-Uni", indique un communiqué.

Dès novembre prochain, les fans londoniens du King pourront donc aller l'applaudir pour vivre "une expérience mémorable sans précédent", retraçant "les moments déterminants de sa vie et sa carrière".

Le ticket donnera également accès à une "after party" dans un bar-restaurant arborant le thème d'Elvis Presley, avec des groupes et des DJ qui joueront en live.