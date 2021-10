Fast Sushis débarque à Rouen

Situé place de la haute vieille Tour, ce fast-food, version pays du soleil levant, est le premier, à Rouen, à proposer un service de livraison à domicile.

Manger vite et bien

Ouvert depuis un dizaine de jours, Fast Sushis est aux couleurs de sa cuisine. Avec une décoration entre rose bonbon et bleu électrique, les Rouennais semblent déjà conquis. “ La population rouennaise a la réputation d’être difficile mais semble apprécier les nems et les sushis puisque ça marche !” se félicite Rezlane Debbar, gérante du restaurant. Comptant deux cuisiniers et deux livreurs, la petite équipe de Fast Sushis met l’accent sur les plats à emporter et l’aspect “manger vite et bien”.

Entre clientèle de bureau le midi et particuliers le soir, Fast Sushis aspire à devenir une ligne de restaurant dans les semaines et mois à venir et marche dans les traces d’un des leaders : Planète Sushis.

Pratique. Fast Sushis, 32, place de la haute vieille Tour, Rouen.

Ouvert tous les jours, de 11h30 à 15 h et de 18h30 à 23 h. Tél. 02 35 15 15 35.