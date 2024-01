[Vidéo] Le Bouillon. Donnez votre sapin de Noël aux animaux du parc animalier d'Ecouves

La reprise de l'école lundi 8 janvier sonne la fin des fêtes et par la même occasion celle des sapins de Noël. Si vous avez encore le vôtre et que vous vous en débarrassez, vous pouvez lui donner une seconde vie. Le parc animalier d'Ecouves au Bouillon, près de Sées, collecte les sapins 100 % naturels, sans décorations et neige artificielle.

"C'est un peu les cadeaux de Noël pour les animaux", sourit Timothé Rideau, employé du parc. "Les sapins servent de nourrissage pour tous nos herbivores. Ils adorent le goût et c'est très bon pour leur métabolisme, parce que ça a plein de vitamines et d'oligoéléments", explique-t-il.

Les sapins collectés avec des racines peuvent être également replantés dans les enclos. "Ça sert d'enrichissement. On peut cacher de la nourriture dedans pour que les animaux puissent chercher, certains vont jouer ou se gratter avec", conclut Timothé.

Le dépôt des sapins s'effectue de 9h à 17h sur le parking du parc.