Dakar 2024. Trois Manchois en lice dans la catégorie camion

Top départ pour le Dakar 2024 ! La célèbre course de rallye automobile part en Arabie-Saoudite vendredi 5 janvier et va durer jusqu'au 19. Dans les véhicules partants : il y a bien entendu les motos et les voitures, mais aussi les camions. Dans cette catégorie, un équipage de trois Manchois Jean-Baptiste Lecot, Fabien Lecapelin et Alexandre Lemeray seront sur la ligne de départ. Ensemble, ils forment la team Holeshot.

Tout en camion

"J'ai toujours concouru en camion et le camion m'a toujours passionné ; l'avantage, c'est qu'on emmène une troisième personne", raconte Alexandre Lemeray qui participe pour la 10e fois à la course. Son but reste de partager sa passion et faire découvrir le rallye à des personnes qui ne l'ont jamais fait et qui en rêvent. "Quand on arrive sur une difficulté, on est trois têtes à réfléchir", ajoute-t-il. Et de préciser : "c'est quand même casse bonhomme, ça secoue beaucoup."

Le camion utilisé par l'équipage roule en partie à l'hydrogène. - Alexandre Lemeray

"Il faut la partager cette passion", lâche Alexandre Lemeray. "Ce qu'on vit sur place, c'est énorme. C'est très dur physiquement. C'est très dur moralement. Et on voit des choses qui sont magiques", développe-t-il. Pour cela, il a créé une page sur les réseaux sociaux au nom de l'équipe.

L'équipage part avec une caisse de fourniture scolaire pour les donner à une école dans le besoin en Arabie-Saoudite.