Normandie. Peut-on espérer de la neige pour Noël ?

Un joli feu de cheminée, des cadeaux sous le sapin et de la neige. Voilà le cliché idyllique que l'on s'imagine lorsque l'on pense aux fêtes de Noël. Un fantasme largement entretenu par les téléfilms et publicités qui montrent des villes enneigées quasi systématiquement. Mais un Noël enneigé, est-ce vraiment possible en Normandie ?

Et bien Météo France calme immédiatement nos ardeurs puisqu'en réalité, elle explique que "la probabilité d'avoir de la neige en plaine à cette période est faible". En effet, il faut remonter à 2010 pour retrouver quelques chutes de neige en France. La France avait alors connu des températures en dessous de zéro, tout comme en Normandie. Malheureusement, de telles températures n'ont plus été enregistrées sur la région, un 25 décembre, depuis 13 ans !

Les températures pour le 25 décembre en Normandie ne passent pas en dessous de zéro depuis 2010. - Mélissa Delphigué

Cette année encore, la tendance devrait se poursuivre avec des pluies très abondantes et des températures légèrement en dessous des normales de saison mais qui devraient cependant remonter pour Noël. Résultat, aucune chute de neige en vue puisque les températures normandes devraient être comprises entre 7 et 11 degrés Celsius pour ce 25 décembre.

Pour tous les amoureux de la neige, il y a quand même un petit espoir de la croiser en Normandie puisque le 2 décembre dernier, il a neigé à gros flocons sur Dieppe. Finalement, cela ne serait pas un super cadeau ça ?