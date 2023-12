Football. Le Conseil d'État suspend les interdictions de déplacements de supporteurs pour trois matchs de Ligue 1

Le samedi 2 décembre dernier, une violente altercation avant une rencontre de Ligue 1 entre le FC Nantes et Nice avait coûté la vie d'un supporter nantais. Ce drame était le point culminant d'une série d'incidents très violents en marge de matches de football en France. Depuis, le ministère de l'Intérieur avait multiplié les arrêtés d'interdiction de déplacements de supporters pour tenter d'endiguer ces mouvements dangereux.

L'Association nationale des supporters avait alors saisi la plus haute juridiction, c'est-à-dire le Conseil d'État. Ce dernier a indiqué dans son ordonnance que les mesures d'interdiction de déplacement des fans portaient "une atteinte grave et manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales de ces personnes".

L'institution avait donc rétabli les déplacements des supporters pour quatre rencontres : Montpellier-Lens et Nice-Reims en Ligue 1, Angoulême-Bordeaux et Saint-Méziery-Auxerre en Coupe de France. Il avait fait de même mardi 12 décembre pour les supporteurs sévillans à quelques heures du coup d'envoi du match de Ligue des champions entre Lens et Séville au stade Bollaert.