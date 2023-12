Orne. Un casino au Haras du Pin : le président du site et du Département Christophe de Balorre réagit

Un casino au Haras du Pin ? Le président du Conseil départemental de l'Orne Christophe de Balorre, qui est aussi le président de la structure "Haras du Pin", réagit à la nouvelle loi.

La proposition de loi adoptée mardi 28 novembre permet désormais aux communes où est implanté un haras national de pouvoir ouvrir un tel établissement de jeux, ce qui n'était jusqu'à présent possible que dans les stations thermales (comme Bagnoles-de-l'Orne) et les stations balnéaires (comme sur la côte normande).

Mais derrière cette bonne nouvelle pour l'Orne, dans les détails du texte, il semblerait que cela ne soit possible que dans les villes où l'Etat gère encore directement un haras national, "ce qui n'est plus le cas au Pin, qui est géré par le Département de l'Orne et par la Région Normandie", précise Christophe de Balorre, qui explique qu'actuellement, ce texte est en cours d'étude dans ses services.

Le président se réjouit toutefois de ce qui pourrait peut-être devenir une possibilité de nouveau développement économique et touristique pour son département. Il verrait bien au Haras du Pin peut-être une filiale du casino de Bagnoles-de-l'Orne, qui par exemple, pour être rentable, ne serait ouverte que durant les week-ends et les jours de fête…