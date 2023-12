Insolite. Grâce aux huîtres, des hockeyeurs caennais disputent un tournoi dans le Nord

Tout va pour le mieux pour les Drakkars de Caen, 4e de Division 1 et sur une série de cinq succès de rang. Mais pour assurer la relève, il faut permettre aux jeunes du club de s'exercer et de disputer un tournoi. Cela tombe bien, une compétition est prochainement organisée dans le Nord, à Wasquehal ! Mais la présence des U11 caennais dépend d'huîtres… On vous explique !

Le club de hockey sur glace ne se trompe pas sur la période, les huîtres sont majoritairement consommées lors des fêtes de fin d'année. Alors, les Drakkars proposent de vous en vendre, de quoi financer le déplacement des jeunes joueurs. 20€ les 2kg, 30€ les 3kg… "Vous ferez une bonne action", assure le club.

L'occasion également de trouver une perle. Au sein de l'académie des Drakkars, ou d'une huître ?