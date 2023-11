Normandie. Précipitations : un mois de novembre historique

On peut le dire, 2023 a été une année exceptionnelle en termes de précipitations. Après une année 2022 placée sous le signe de la sécheresse, cette année bat des records historiques pluviométriques depuis la création de Météo France. Dès l'été, qui a connu quelques belles journées et même des températures caniculaires, l'ensemble de la Normandie a été plus arrosée qu'a l'accoutumée.

Quelques mois plus tard, la tendance se confirme. Mis à part un mois d'octobre dans les normales de saison, le mois de novembre 2023 explose tous les compteurs de précipitations. Sur les trente derniers jours, le cumul de pluie sur la Normandie est de 208,5mm soit deux fois plus que la normale, selon Météo Basse-Normandie. A titre de comparaison, ce cumul représente environ une année entière de précipitation à Perpignan.

Cumul des précipitations en novembre 2023 sur la Normandie, selon Météo France.

Si l'ensemble de la Normandie a été touché, c'est en particulier l'ouest de la région qui a recensé les plus forts cumuls. Les zones les plus exposées sont le littoral manchois, le Cotentin et les collines de Normandie, autour de Vire. Fort heureusement, depuis lundi 20 novembre, on a changé de masse d'air, avec l'arrivée d'un flux de nord. Les pluies devraient donc s'apaiser avec l'arrivée d'un froid sec.

Quelques valeurs de pluviométrie de villes en Normandie :

Caen

Octobre : 78mm

Novembre : 148mm

Cherbourg

Octobre : 171mm

Novembre : 222mm

Alençon

Octobre : 124mm

Novembre : 110mm

Le Havre

Octobre : 81mm

Novembre : 127mm

Rouen

Octobre : 78mm

Novembre : 103mm

Dieppe

Octobre : 94mm

Novembre : 184mm.