Obama, un prix Nobel qui rend perplexe

En effet, Barack Obama - moins de neuf mois après son entrée en fonctions - ne pouvait présenter à son actif, dans ce domaine, que quelques nobles discours.

En revanche il avait déjà un passif : l'aggravation constante de la guerre d'Afghanistan, qui tourne de plus en plus mal et tue de plus en plus de victimes civiles, alors qu'Obama s'est enferré dans l'idée d'envoyer encore plus de jeunes Américains se battre pour Kaboul... « C'est l'engrenage de la guerre du Vietnam », répètent aujourd'hui les journaux new-yorkais.

Faut-il considérer que les jurés Nobel ont décerné leur prix, non pour récompenser une action inexistante, mais pour encourager Obama à agir ? En ce cas ce serait la première fois qu'une récompense serait décernée à quelqu'un avant qu'il l'ait méritée.

Obama a commenté le prix avec la plus grande prudence : « Pour être honnête, je n'ai pas l'impression que je mérite de me retrouver en compagnie de tant de personnalités qui ont transformé leur époque... » Deux autres chefs d'Etat américains en activité avaient reçu le prix Nobel de la Paix avant lui : Theodor Roosevelt et Woodrow Wilson.



