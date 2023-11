Seine-Maritime. L'entreprise Rouen marée, spécialiste des produits de la mer, a 50 ans

L'entreprise Rouen marée, située au Marché d'intérêt national (MIN) de Rouen, vient de fêter ses 50 ans, mardi 31 octobre. "On est spécialisé dans les produits de pêche normande", affirme Pierre Gouix, directeur des opérations du groupe Normandie Seafood dont appartient Rouen marée.

Une traçabilité du bateau à l'assiette

Pour l'entreprise, la traçabilité des produits est ce qui fait sa force. "Aujourd'hui, elle est obligatoire", poursuit-il. Mais dans l'entreprise, "on a rajouté à cela la traçabilité du bateau à l'assiette". Sur chaque étiquette de colis, le nom du bateau et le port de débarquement sont mentionnés. Par exemple, "si un restaurateur achète des coquilles Saint-Jacques, il va être capable de dire à son client d'où elles viennent", précise le spécialiste. Depuis 50 ans, chaque produit de la mer est issu de l'une des cinq criées normandes : Dieppe, Fécamp, Port-en-Bessin Grandcamp, Cherbourg et Granville. Vient ensuite la mise caisse puis la redistribution aux restaurateurs, poissonniers, grandes surfaces et collectivités.