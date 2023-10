Tempête Ciaran. La foire Saint-Romain à Rouen sera-t-elle maintenue ? 

Avec des rafales de vents à plus de 100km/h dans les terres, les manèges de la foire risquent-ils d'être secoués ? Non, répondent les forains. Pour le moment, aucune consigne n'a été donnée du côté de la préfecture sur une fermeture même partielle des installations de la foire Saint-Romain de Rouen, pour le plus grand bonheur des forains déjà confrontés à une baisse de fréquentation en raison des précipitations de ces derniers jours.

Tout de même, quelques mesures ont été prises par précaution. "Il y a quelques éléments de décoration des manèges qui ont été démontés", explique Karl Morel, représentant des forains de la foire Saint-Romain.

"Beaucoup de nos manèges sont faits pour résister à ces intempéries"

Certaines parties d'attractions ont été solidifiées également et d'autres repliées, mais pas question en revanche de démonter les manèges eux-mêmes. "Beaucoup de nos manèges sont faits pour résister à ces intempéries, si on est sur des vents autour de 100km/h, ce ne sera pas une inquiétude pour nous", affirme le forain. "En revanche, si on s'approche des rafales annoncées dans le Cotentin à 150km/h, c'est plus inquiétant." Quant aux manèges à sensations qui prennent de la hauteur, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, insiste Karl Morel. "C'est vraiment des manèges qui sont scellés, ils ont une grande surface au sol pour pouvoir résister à des vents jusqu'à 120/130km/h."

Les forains croisent les doigts, surtout pour la journée du mercredi 1er novembre. "Si on perd cette journée qui est une des plus grosses de la foire, c'est un manque à gagner énorme."