Rouen. Foire Saint-Romain : des plaisirs partagés à la fête foraine

Cette nouvelle édition s'annonce riche en réjouissances et bonnes surprises. Karl Morel, porte-parole des forains, nous met déjà l'eau à la bouche.

Quelles sont les attractions qui font

la Foire Saint-Romain ?

"On retrouve une quantité de manèges incontournables qui font partie de l'ADN de la foire Saint-Romain, comme le Crazy mouse, la tour King Tower, mais aussi des manèges historiques, emblématiques, comme les auto-tamponneuses, le palais du rire et le train fantôme. Cet événement est exceptionnel par le nombre d'attractions proposées et pour sa diversité : il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts."

Des nouveautés cette année ?

"Nos jeunes visiteurs recherchent les sensations fortes : plus vite, plus haut et plus fort, c'est le credo ! Pour combler leur désir, de nouveaux manèges sont annoncés cette année comme le Ministry of sound ou le Megadancer. En plus des manèges fidèles, nous accueillons toujours chaque année des nouveautés sélectionnées par la Ville de Rouen sur candidature. Mais certains manèges classiques font aussi peau neuve d'une année sur l'autre."

De quelle manière choyez-vous

vos visiteurs ?

"La Foire Saint-Romain est un événement hors du temps. Elle séduit par sa démesure, ses lumières, son ambiance. L'année passée, nous avons enregistré 1,2 million de visiteurs ! Beaucoup d'entre eux viennent et reviennent à la foire tout au long de l'édition. Ce qui plaît particulièrement, c'est cette possibilité de marier tous les plaisirs : de s'offrir un bon restaurant et de se distraire ensuite dans les attractions. Pour nos visiteurs, la foire commencera samedi 20 octobre par un feu d'artifice qui sera tiré à 22h30. Grâce à la Ville le stationnement est aussi facilité. Un système de navette en petit train du parking en face du MIN à la foire est même mis en place pour plus de confort. Certains jours, les visiteurs bénéficieront également de tarifs réduits : de quoi en profiter pleinement."

Pratique. Du 20 octobre au 19 novembre, esplanade Saint-Gervais à Rouen. De 14h à 23h, jusqu'à 1h les vendredis, samedis et veille de jours fériés.