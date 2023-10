Musique. Découvrez le nouveau titre de Matthew Mole sur Tendance Ouest

Après un premier succès Take Yours en France, single certifié multiplatine dans le monde, Matthew Mole, artiste sud-africain, revient avec ce titre Always by my side, fidèle à sa positivité et son authenticité. C'est avec The Home We Built, son premier album paru en 2013, que sa carrière a décollé. Le titre Take Yours I'll Take Mine extrait de cet album a été visionné plus de 10 millions de fois sur YouTube.

Il revient donc avec un nouvel album Wake Up its morning, et le premier hit qu'il nous dévoile, c'est Always by my side, que vous découvrez maintenant.