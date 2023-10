Rouen. Cinq choses à savoir sur la foire Saint-Romain qui débute

C'est l'une des plus grandes foires de France et même d'Europe. 200 emplacements, manèges, stands et restaurants sont installés sur l'esplanade Saint-Gervais de Rouen pour la foire Saint-Romain et s'apprêtent à accueillir des milliers de visiteurs, du vendredi 20 octobre au dimanche 19 novembre.

Quelles sont les nouveautés ?

"Il y a des nouveautés chaque année à la foire Saint-Romain", lance Karl Morel, le représentant des forains. Cette année, il s'agit surtout de manèges déjà présents habituellement qui se sont améliorés. "Il y a des nouveaux mouvements, des voitures tamponneuses nouvelle génération…", décrit le professionnel. La Méga king Tower, par exemple, promet encore plus de sensations fortes. La tour qui propose de vous lâcher depuis 80 mètres de haut connaît une nouvelle mise à jour. "La nacelle va en plus tourner autour de la tour, ce qui fait une super sensation."

Les prix seront-ils plus élevés avec l'inflation ?

C'est toujours la question sur la foire, avec l'inflation et les problématiques liées au pouvoir d'achat. "Les prix vont peu ou pas augmenter", insiste Karl Morel, qui souhaite que chacun puisse profiter des attractions. Mais les budgets sont contraints pour les professionnels. "La facture d'électricité a augmenté de plus de 30 % pour les forains par rapport à 2019", indique-t-il. Le gazole représente aussi un poste important. Mais chacun s'est adapté. Les manèges sont désormais éclairés par des leds, ils tournent lorsqu'ils sont pleins ou presque et des moteurs dernière génération ont permis de réduire la consommation électrique.

Quelles mesures de sécurités sur la foire Saint-Romain ?

La Ville de Rouen a dû revoir ses mesures de sécurité pour tenir compte du contexte actuel. "On met plus de moyens, plus d'agents seront présents pour que tout le monde rentre bien par les entrées officielles", indique Kader Chékhémani, adjoint au maire en charge de la Tranquillité publique. Les fouilles seront renforcées à l'entrée, ce qui pourrait allonger les files d'attente. La police municipale sera présente sur le site et la présence de la police nationale est également renforcée. Une cinquantaine de caméras de vidéosurveillance complète le dispositif. La Ville de Rouen consacre un budget de près de 900 000 euros à la foire, dont plus d'un tiers est dédié à la sécurité.

Comment s'y rendre ?

Pour les automobilistes, deux parkings gratuits sont dédiés à la foire au bout de l'esplanade Saint-Gervais et au terminal de l'ouest, en face du MIN, avec des navettes pour se rendre sur le champ de foire pour un total de plus de 1 200 places. Un espace pour les vélos est prévu sous le pont Flaubert.

Les transports en commun du réseau Astuce sont renforcés sur les lignes Métro, Teor et F1, F4, F5, F9 et 530, avec davantage de fréquence et des départs supplémentaires dans la soirée. Le détail ici.

Quels sont les horaires d'ouverture ?

Les restaurants de la foire sont ouverts dès 11h30. La foire en elle-même est ouverte tous les jours de 14h à 23h et jusqu'à 1h du matin le vendredi, le samedi et la veille de jours fériés.