Ce festival, organisé par la Compagnie Commédiamuse et la ville de Petit-Couronne, explore les méandres du conte et de l'art du récit. C'est une semaine entière qui est consacrée à la culture, mise à disposition des petits et des grands.

Pratique. Festival du P'tit Strapontin, du 3 au 7 mai 2011. Retrouver la totalité de la programmation sur le site de la ville de Petit-Couronne.