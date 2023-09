[Vidéos + Photos] Rouen. Spectaculaire incendie dans le quartier Saint-Julien

Le panache de fumée est visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Un violent incendie s'est déclaré vers 18 heures, samedi 29 septembre, dans le quartier Saint-Julien à Rouen.

Le feu a pris dans un immeuble "verre et acier" de la Pépinière Saint-Julien. Il s'agit d'un immeuble désaffecté, mais "probablement squatté" selon le Service départemental d'incendie et de secours. Le sinistre s'est déclaré au premier étage de l'immeuble et s'est rapidement propagé.

Vers 19h30, une cinquantaine de pompiers étaient sur place, appuyés par quinze engins. A 20 heures, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, indiquait sur X (ex Twitter) qu'aucune victime n'avait été signalée "à ce stade", mais les investigations se poursuivaient.

Vers 23 heures, le site Pompiers de France évoquait la présence de 120 soldats du feu pour des missions de lutte contre l'incendie, les risques technologiques ou encore le sauvetage-déblaiement.

#Rouen | Courage à l'ensemble des sapeurs-#pompiers du @Sdis76 engagés sur un terrible incendie dans un immeuble de 7 étages. Jusqu'à 120 sapeurs-pompiers engagés sur la partie sanitaire, incendie, risques technologiques et de sauvetage-déblaiement.pic.twitter.com/o9VKe9EA9O — Pompiers de France (@PompiersFR) September 30, 2023

Un périmètre de sécurité a été mis en place autour de la zone. Les autorités conseillent d'éviter le secteur.

"Le feu semble circonscrit à cette heure, le risque de propagation semble désormais écarté", a indiqué le maire à l'Agence France Presse, vers minuit.

Ces immeubles "verre et acier" des Hauts de Rouen, construits dans les années soixante-dix, avaient été évacués au début des années 2010 en raison, justement, du risque d'incendie. Deux fillettes y avaient perdu la vie en 2011.