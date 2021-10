Immobilier : emprunt, mode d'emploi

Avant de signer un compromis de vente, l’idéal est de connaître sa capacité d’endettement, de s’être renseigné sur les diverses possibilités de financements auxquelles on peut prétendre, en fonction de sa situation personnelle et/ou professionnelle, de l’emplacement et du type du bien convoité.

Plus le dossier sera bon, plus vous serez en mesure de faire jouer la concurrence. La banque examine votre situation familiale, votre mode de vie. Tout l’enjeu de l’emprunt consiste à trouver un taux d’endettement correct (inférieur à 33 %), d’établir un équilibre entre les charges et les ressources. La durée du prêt dépend de l’âge de l’acquéreur et de l’endettement. Plus la durée du prêt est longue, plus le taux augmente. Choisir un taux d’intérêt fixe est le plus rassurant.

A noter que le prêt doit être garanti par une assurance décès invalidité - incapacité de travail, que l’on n’est pas tenu de souscrire auprès de sa banque.