Hérouville-Saint-Clair. Armes, munitions, cocaïne, héroïne… Un point de deal démantelé par la police

La police nationale du Calvados a participé à une opération de démantèlement d'un point de deal à Hérouville-Saint-Clair la semaine passée. Elle l'annonce sur ses réseaux sociaux ce jeudi 21 septembre. Pour mener à bien l'intervention, l'aide d'une colonne de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) de Rouen aura été nécessaire.

Et il faut dire que la saisie sur ce point de deal est impressionnante. De la drogue découverte en grande quantité, avec du cannabis, mais aussi de la cocaïne et de l'héroïne. Et surtout de l'armement, avec des armes de poing, des répliques d'armes automatiques modifiées, des lanceurs de balles de défense et les munitions qui vont avec.

L'opération a abouti à "deux individus condamnés à trois ans et un an et demi de prison ferme", précisent les policiers, qui "sont et resteront pleinement mobilisés pour mettre fin aux trafics de stupéfiants".