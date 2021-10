Il fait chaud, les tiques attaquent

Ces bestioles affamées de sang peuvent transmettre la maladie de Lyme. Une infection rare, mais à ne pas prendre à la légère.

“Les tiques reviennent en mai, mais avec les chaleurs précoces, elles ont dû arriver plus tôt”, estime le Professeur Loïc Favennec, responsable du service parasitologie du CHU Charles-Nicolle.

Où logent-elles ? Sur la plupart des végétaux, principalement en forêt.



Maladie grave

Dans la région, environ 10 % des tiques sont porteuses de la bactérie responsable de la maladie de Lyme. “Si une tâche rouge se forme et s’étend au niveau de la morsure, c’est le principal facteur de diagnostic de l’infection, note le spécialiste. Mais à ce stade, les antibiotiques sont efficaces”. En revanche, si l’infection n’est pas enrayée rapidement, les complications arrivent, “articulaires et neurologiques, beaucoup plus dures à traiter”.

Avant une balade en forêt, un pique-nique dans un champ ou une séance de jardinage, quelques précautions s’imposent. “Les femmes enceintes et les enfants doivent faire tout particulièrement attention, précise Loïc Favennec. Chez les plus petits, une tique peut se loger dans le cuir chevelu et passer inaperçue”.

En règle générale, “évitez les shorts ou les bras nus, et préférez les vêtements de couleurs claires, où on les repère mieux”. Après un bain de végétation, un petit examen du corps s’impose, notamment des plis de la peau, appréciés des tiques : aisselles, genous, aine... Et si une bestiole vous a mordu ? Otez-là à l’aide d’une pince à épiler ou d’un tire-tique, vendu en pharmacie, “mais évitez surtout l’éther, contrairement aux idées reçues. Cela fait régurgiter la tique”. Après l’avoir enlevée, désinfectez et notez l’endroit mordu. Car si une tâche rouge apparaît jusqu’à trois semaines après, il faudra consulter un médecin. “Et si une tique est restée accrochée plus de 24 heures, il est également prudent de consulter”, conclut le Pr Favennec.

Thomas Blachère

Photo : O'Tom