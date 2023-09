Le Mont-Saint-Michel. Un million de visiteurs en deux mois !

Au cours de cet été, le Mont-Saint-Michel a accueilli un million de visiteurs su la période juillet-août. Une fréquentation stable par rapport à la même période l'année passée. La part des étrangers représente 60 % des visiteurs avec un retour remarqué des Américains, la clientèle asiatique est restée timide, loin des affluences des années d'avant-Covid.

Sur ce million de visiteurs, 460 000 sont allés visiter l'abbaye, c'est 18 % de plus qu'en 2022.

L'établissement public qui gère ce site avait lancé l'année passée des pistes pour améliorer l'accueil et les conditions de visites via une gestion des flux de touristes et tenter de gommer les pics de fréquentations avec déjà des satisfactions selon Thomas Velter, le directeur général de l'établissement public du Mont-Saint-Michel.

Thomas Velter Impossible de lire le son.

En cas de trop forte affluence, un itinéraire bis en quelque sorte a été mis en place au Mont intra-muros. La régulation des navettes avec un temps d'attente qui n'excède pas les 12 minutes est un autre motif de satisfaction.

La durée de visite moyenne d'un touriste sur le site du Mont est de 4 heures.