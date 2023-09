Foire de Lessay 2023. Quand et comment payer son entrée ? Les astuces pour éviter les files d'attente

C'est le grand rendez-vous du mois de septembre. Tout le week-end du vendredi 8 au dimanche 10 septembre, la foire Sainte-Croix battra son plein à Lessay.

Le bon plan : retirer son bracelet pour la foire de Lessay en amont de l'événement

Grande nouveauté de cette année, nécessitée pour les uns, nouvelle qui fait grincer des dents pour les autres, l'instauration d'un prix d'entrée de 2 euros pour les trois jours. Une somme prévue pour amortir les surcoûts estimés "entre 100 000 et 150 000 € cette année", expliquait en avril dernier à Tendance Ouest la maire de Lessay Stéphanie Maubé.

• Lire aussi. [Interview]. Stéphanie Maubé, maire de Lessay, explique les raisons de l'entrée de la foire Sainte Croix à 2 €

Si l'entrée à la foire de Lessay est payante pour certains visiteurs, elle est gratuite pour les habitants de Lessay, pour les enfants de moins de douze ans et pour tout le monde à partir de 17 heures.

Le public est invité à venir retirer son bracelet (jaune pour les entrées payantes, rouge pour les entrées gratuites) avant le début de la foire à la mairie de Lessay pour éviter de faire la queue aux caisses le jour de l'événement.

Plus important encore : les personnes qui bénéficient de bracelets gratuits doivent impérativement les demander avant le début de la foire vendredi 8 septembre. La mairie de Lessay précise qu'il ne sera "plus possible de demander des bracelets gratuits pendant les trois jours de foire", et que "les habitants qui se présenteront aux caisses devront régler leur entrée".

Pour les habitants de Lessay qui viennent récupérer des tickets d'entrée, il est nécessaire de se munir d'un justificatif de domicile datant de 2023 qui atteste du lieu de résidence à Lessay, ainsi que du livret de famille pour les personnes qui retirent des bracelets pour leur famille.

Les moyens de paiement acceptés sont la carte bancaire (sans minimum d'achat), les chèques (pour un montant supérieur à 10 euros) et les espèces.