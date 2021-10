Fous de chaussures à Barentin

“Nous avons réalisé la plus belle ouverture des 102 magasins en France”, confie Karine Mignot, la gérante. On y trouve des chaussures de travail aux talons fins de mariage, en passant par les baskets et accessoires, “le tout à des prix raisonnables”. Le plus du magasin ? “Nous faisons du vrai cuir”.

Pratique. Besson Chaussures, 121 rue de la Liberté, à Barentin, zone commerciale du Mesnil-Roux. Ouvert du lundi au samedi, de 10 h à 19 h.