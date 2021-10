Le paquebot japonais Asuka II arrive à Rouen avec 460 passagers

Ce géant de 241 mètres de long,propriété de la compagnie Nippon Yusen Kaisha (NKM), effectue une croisière autour du monde commencée à Yokohama, au sud de Tokyo, le 3 avril dernier et s’achevant à Yokohama le 15 juillet prochain. L'Asuka II relie Singapour, Colombo, Alexandrie, Istambul puis divers ports de Méditerranée, l’Europe du Nord, l’Islande, New York, Nassau, Acapulco, San Francisco, Honolulu. En provenance le 14 mai de Lisbonne et attendu ensuite à Douvres, il "héberge" 460 passagers, principalement japonais.

"Le paquebot de NYK est représentatif du type de navires de croisières faisant escale à Rouen : taille et capacité relativement moyennes, mais haut niveau de prestations à bord et propriété de grands armateurs de luxe (NYK, Carnival/Seabourn, Royal Caribbean/Azamara, Silversea…)", explique le Grand port maritime de Rouen.

L’Asuka II est le second paquebot accueilli à Rouen cette année ; 14 autres devant également transiter par la ville jusqu'à la fin de l'année. En 2010, près de 39 000 passagers avaient fait escale

aux terminaux du Port de Rouen (Honfleur principalement et Rouen), un chiffre en hausse de +43 % par rapport à 2009.

Photo Grand port maritime de Rouen