Le Havre. Elle produit des alcools 100 % normands : la Distillerie de la Seine se visite

Du pastis 100 % normand. C'est comme cela que Manuel Bouvier s'est fait connaître il y a un peu plus de deux ans. Il a ouvert au Havre La Distillerie de la Seine. Avec son pastis, il a d'ailleurs été vice-champion du monde l'année passée.

Depuis, d'autres alcools sont produits dans sa distillerie : gin, vodka, pur malt (jeune whisky) et un breuvage pour le moins original, le loupé. "C'est la revalorisation de bières loupées, explique Manuel Bouvier. C'est un partenariat avec des brasseurs du Havre, d'Yvetot, de Rouen et de Paris qui rencontraient des problèmes de brassins loupés ou de bières loupées. Ils étaient habituellement jetés. Nous, on les revalorise. On redistille. On travaille avec tout type de bière, blondes, aromatisées et autres. Du coup, on y rajoute de l'orange amère et de la gentiane."

Les produits de la Distillerie de la Seine sont vendus dans des bars, caves et épiceries fines en Normandie mais aussi à Paris et dans le sud-est de la France. L'entreprise commence même à exporter vers l'Allemagne et le Mexique. Un succès encourageant pour Manuel Bouvier. "On a une forte identité autour de la Seine. Nous sommes basés au Havre. L'eau vient de la source de la Seine sur le plateau de Langres et les plantes qu'on utilise viennent du long de la Seine."

Visites guidées

Le chai de vieillissement.

La distillerie est installée dans la zone industrialo-portuaire du Havre (2 rue Buffon). C'est un lieu ouvert aux visites. "Nous sommes ouverts tous les jours. Tout le monde peut venir mais nous avons aussi des sessions de dégustation, sur réservation. On explique le fonctionnement de l'alambic. On découvre le chai de vieillissement, ça surprend souvent. Il y a aussi le côté olfactif. On fait goûter les différents tonneaux et les différences entre alcools."