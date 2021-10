Le Golf c'est du sport !

Jusqu’au 23 mai, la Fédération Française de Golf organise la 11e édition de l’opération “Tous au Golf”. Dix-huit clubs de la région ouvrent leurs portes pour une heure d’initiation gratuite. Les participants, guidés par un enseignant, pourront partager en famille ou entre amis un moment de détente dans un environnement calme et naturel. C’est l’occasion d’acquérir les rudiments de ce sport : prise en main du matériel, practice, putting. “Tous au golf” témoigne de la volonté des organisateurs de démocratiser ce sport en le rendant accessible à tous et de faire la chasse aux idées reçues. Christine Bunel, adhérente à la ligue de golf haut-normande, explique : “Ce n’est pas une balade. Il faut faire 18 trous en un temps très précis. C’est un sport physique et très intellectuel puisqu’il faut faire attention aux conditions atmosphériques (position du vent) et adopter le bon club ; il faut tenir compte de tel ou tel obstacle : le terrain n’est pas plat.”



Pratique. Réservez votre place auprès des clubs participants. Golfs de la Forêt Verte 02 35 33 62 94, Jumièges 02 35 05 32 97, Rouen Mont-St-Aignan 02 35 76 38 65, Centre d’entraînement de Bois-Guillaume 06 43 06 29 08.