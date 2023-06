Inédit. Le concours de la Tripière d'or se déroulera pendant la Foire internationale de Caen

Misant sur le thème du Japon, la Foire internationale de Caen n'oublie pas pour autant de se tourner vers ses racines et son terroir. L'un des temps forts de cette nouvelle édition, qui se déroulera du 15 au 24 septembre, sera la 70e édition de la Tripière d'or. "Une grande première", se réjouit David Brad, directeur de la foire.

Ce ne sont pas moins de 180 concurrents qui vont présenter leur plat pour tenter d'être couronnés champion du monde 2023. Et rien n'est laissé au hasard. "Nous devons respecter un vrai cahier des charges, en laissant aux organisateurs un espace de 300 m2 sécurisé avec huissier. Les concurrents pourront y déposer leurs terrines de 10 kg le vendredi [15 septembre, ndlr]", explique David Brad.

Le lendemain, samedi 16 septembre, la sélection des meilleures tripes à la mode de Caen par le jurat sera publique. Et le dimanche, place à la phase éliminatoire avec l'annonce du grand gagnant.

Des dégustations

Voir de la nourriture c'est bien, mais goûter c'est mieux : les visiteurs qui le désirent pourront déguster des tripes. Pas celles des concurrents, réservées aux experts, mais plutôt celles de François Lemarinier, le champion du monde 2022, originaire de Cagny. "Et il sera même possible d'en acheter", conclut David Brad, fier d'accueillir cet événement prestigieux et traditionnel.