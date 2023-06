Foire internationale de Caen. Les événements incontournables autour du Japon à ne pas rater lors de l'événement

Passionné par l'univers riche du Japon ? La Foire internationale de Caen saura vous combler. Elle fait son grand retour du 15 au 24 septembre, sur le thème du pays du soleil levant. Pour l'occasion, de nombreuses animations seront proposées. Voici les trois moments forts à ne surtout pas rater.

Une gastronomie riche

Quand vous conjuguez Japon et nourriture, vous pensez sans doute sushi ! Vous allez être servi, puisqu'un espace gastronomie dédié à la cuisine japonaise comblera près de 300 m2 de cette Foire internationale. L'occasion de redécouvrir ce fameux plat, mais aussi d'aller plus loin, avec les ramens, le bento, la soupe miso et bien d'autres mets typiques du Japon.

La traditionnelle exposition

Chaque année, une exposition trône au milieu de la foire, en lien avec le thème retenu. L'occasion sera donc idéale pour découvrir ce qui fait la grandeur du Japon. "Sur plus de 1 600 m2, nous allons proposer un parcours thématique reprenant les grandes époques du Japon, avec les samouraïs, les films, le manga…, détaille Alexandra Rousier, directrice de Caen Evenements. L'idée est aussi d'en apprendre plus sur l'histoire de Tokyo et son emblématique quartier de Shibuya." L'exposition, qui était présentée à Bruxelles en début d'année, se veut interactive et représente en tout huit camions semi-remorques.

La Japan Manga Wave, une convention pour tous les amoureux de la pop culture

Nouveauté de cette édition 2023 : un événement dans l'événement ! Les 22, 23 et 24 septembre, se tiendra la Japan Manga Wave, une convention réunissant tous les fans de la pop culture japonaise. Entre 10 000 et 12 000 visiteurs sont attendus dans les 2 300 m2 d'espace proposés dans l'actuel Plais des sports. Retrouvez-y des bornes arcades, des karaokés géants, des pistes de Just Dance pour danser, un manga café, ou bien des activités autour du cosplay, l'art de se déguiser en un personnage de jeux vidéo. "C'est le moment idéal pour que les plus jeunes, ou pas, puissent présenter l'univers qui les passionne à leurs proches", vante David Brad, directeur de la Foire internationale de Caen. À noter que pour se rendre à cet événement, le ticket d'entrée à la foire ne suffira pas.

Et bien d'autres animations encore

Ce n'est pas tout. Un village manga sera intégré à la foire, et de très nombreuses animations seront proposées chaque jour en lien avec le Japon, ainsi que des mini-conférences. Retrouvez certaines thématiques comme la cérémonie du thé, le dessin, la calligraphie, les origamis, les jeux vidéo, le manga, la cuisine ou encore la mascotte, véritable phénomène au pays du soleil levant.