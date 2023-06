Tennis de table. Le SPO Rouen est déjà prêt

Vendredi 9 juin, le SPO Rouen Tennis de table accueillait la finale du championnat de Pro A hommes face à Hennebont, certainement l'une des équipes les plus fortes du championnat, selon le président du club rouennais, Dominique Fache. Malgré une saison exemplaire, les Rouennais n'ont malheureusement pas réussi à transformer l'essai et se sont inclinés face aux Bretons, manquant de peu le titre de champion de France.

En début de saison, l'objectif du club était d'accéder aux play-off et ainsi faire partie du Top 4 Français. Mission réussie pour les Rouennais. En play-off, l'équipe fait des miracles, sort le double champion en titre Angers, mais coince face à Hennebont. "Hennebont est très fort, ils ont un niveau de demi-finaliste de Champions League Européenne, la logique a été respectée, confie le président. On a eu une fenêtre, le match a été très serré et il ne manquait plus que la victoire."

L'équipe déjà composée

Pour la prochaine saison, le SPO Rouen se lance plus tôt dans le recrutement. "Notre ambition est d'avoir une équipe avec au moins 50 % de joueurs français." La composition de l'équipe est déjà prête selon le président, avec Robert Gardos, de retour pour une sixième saison avec le club, Alexandre Robinot, qui entamera sa septième saison, et deux nouveaux joueurs : Alexandre Cassin et le jeune Lilian Bardet, âgé de 21 ans. Le coach Stéphane Hucliez rempile pour la cinquième année consécutive. À terme, le président Fache souhaiterait recruter un bon joueur chinois pour élever encore plus le niveau.

La Fédération de tennis de table n'organisera pas de play-off la saison prochaine en raison de la tenue des Jeux olympique à Paris, soit 18 rencontres au total. Le club s'est donc fixé comme objectif d'être dans le top 5 du championnat, mais surtout de rivaliser avec les meilleures équipes. "C'est certainement le troisième championnat au niveau mondial, les équipes comme Hennebont et Angers sont déjà très forte, mais vont aussi évoluer. On ne connaîtra pas le niveau global tant qu'on n'aura pas rencontré la plupart des équipes."

Désormais, l'ambition du SPO est de s'affirmer davantage dans le paysage sportif rouennais. "Le SPO Rouen a réussi à imposer le tennis de table dans la métropole avec six ans de présence au Kindarena et la salle remplie à guichets fermés par trois fois lors de cette saison", constate le président.