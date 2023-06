Normandie. Valentin Burson a marché plus de 446 kilomètres au profit de la lutte contre la mucoviscidose

Vous l'avez peut-être croisé sur les chemins de randonnée ces derniers jours. Valentin Burson, 32 ans, s'est lancé le défi de marcher le long des quatre cent quarante-six kilomètres du GR 223, sentier des douaniers qui longe toute la côte du département de la Manche.

Depuis le mardi 30 mai, le natif de Damigny, près d'Alençon, a marché au rythme quotidien d'une trentaine de kilomètres. Arrivé lundi 12 juin au Mont Saint-Michel, Valentin a réalisé ce périple de treize jours au profit de l'association "Vaincre la mucoviscidose". Sa cousine est atteinte de cette maladie, c'est pourquoi il était important pour le randonneur de vivre cette aventure.

Valentin lors de son périple. - Valentin Burson

"J'en ressors avec beaucoup de blessures"

Durant ce périple, le plus complexe pour Valentin était d'avoir une constance physique et de garder un mental d'acier : "Quand le matin, vous vous levez et que vous n'avez pas envie de retourner marcher à cause de la douleur, c'est vraiment difficile." Avant d'ajouter : "C'est un dépassement de soi-même et surtout, c'est à ce moment-là que l'on se rend compte des capacités que l'on a."

Le Normand est arrivé au Mont Saint-Michel lundi 12 juin. - Valentin Burson

Malgré la fatigue et la douleur, Valentin s'est surpassé pour atteindre son objectif. "J'en ressors avec beaucoup de blessures au pied et un dos cassé à cause de mon sac de vingt-cinq kilos. Mais je suis heureux", assure-t-il.

Des aides sans failles

Le long des quatre cent quarante-six kilomètres du GR 223, Valentin a aussi eu la chance de rencontrer des personnes bienveillantes à son égard et qui étaient toujours là pour l'aider. "Un soir, je dormais à la belle étoile. Une dame est venue à ma rescousse. Elle m'a proposé de dormir dans son jardin. J'ai pu prendre une douche et elle m'avait même préparé des sandwichs", se rappelle le randonneur.

L'objectif de cette initiative était aussi de récolter de l'argent pour l'association "Vaincre la mucoviscidose". Lors de cette marche, plus de deux mille deux cents euros ont été récoltés. Avec un objectif de cinq mille euros, il vous reste la possibilité de verser votre obole à cette cagnotte en ligne, jusqu'à la fin du mois de juin. Pour faire un don, rendez-vous sur mondefi.vaincrelamuco.org/