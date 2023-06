Hérouville-Saint-Clair. Horaires, paiement, restauration… Les infos pratiques du festival Beauregard

Les horaires

Beauregard ouvre ses portes le mercredi 5 juillet à 18 heures, le jeudi 6 à 17 heures, le vendredi 7 à 16 heures et samedi 8 et dimanche 9 juillet à 15 heures. Le dernier concert de Shaka Ponk sonnera la fermeture du festival pour la nuit, entre minuit et 2 heures du matin.

La vie au camping

Pour faciliter la venue des festivaliers, il est possible de dormir au camping de Beauregard, situé à seulement 10 minutes à pied du festival. L'installation est possible dès 9 heures le mercredi 5 juillet pour un départ jusqu'à 12 heures le lundi 10 juillet. Le stand petit-déjeuner est ouvert jusqu'à midi et le bar est ouvert de 12 heures à 20 heures afin de se restaurer à toute heure de la journée. Un magasin de dépannage alimentaire et d'hygiène est à disposition, ainsi qu'un stand de recharge pour les téléphones, pour les plus connectés. De nombreuses activités y seront proposées, telles que le baby-foot, le volley, un terrain de tennis et de la pétanque. Enfin, pour le plus grand bonheur des festivaliers, des douches et des sanitaires seront disponibles sur le camping.

Comment payer sur place ?

Pour fluidifier et sécuriser les transactions et les achats sur le festival Beauregard, les moyens de paiement sont dématérialisés. Sous forme de carte pour les détenteurs d'un pass 1 ou 2 jours, et sous forme d'un bracelet à puce pour les pass 3,4 et 5 jours. Pour créditer ces moyens de paiement, cela peut être fait en ligne dès maintenant ou sur place, à l'espace Banques du festival, proche de l'entrée. La carte bleue est acceptée dans certains stands marchands, mais pas pour la restauration. L'espèce vous servira à recharger la carte et le bracelet.