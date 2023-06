Caen. "Face à un monde hypersexualisé, les jeunes ont besoin d'être accompagnés"

51% des garçons de 12-13 ans consultent des sites de pornographie au moins une fois par mois. Plus largement, c'est un mineur sur trois qui est concerné par cela. Ces chiffres inquiétants sont le résultat d'une enquête de l'Arcom sortie le 25 mai 2023. L'association TeenStar organise une conférence sur l'éducation affective, lundi 5 juin 2023 à Caen. Olivier Susplugas, Président national de Teenstar, répond à nos questions sur ce sujet sensible.

Y a-t-il vraiment besoin d'une éducation sexuelle et affective ?

"Nos jeunes sont mal influencés par tout ce qu'ils voient, en particulier les vidéos. Il y a une hypersexualisation de la société. Le cerveau est sur-stimulé sur ces sujets. Plus on stimule certaines pensées, plus on repense à cela. On crée des chemins, des autoroutes de la pensée. La rencontre devient difficile. La pensée est déformée."

Qu'est-ce que TeenSTAR?

"TeenSTAR est une association non confessionnelle créée il y a une quarantaine d'années par une femme, gynécologue obstétricienne autrichienne, Hanna Klaus. Elle est partie du constat que les parents et les éducateurs n'avaient pas les outils pour apporter une éducation affective et sexuelle aux jeunes. Il y avait un vide dans ce domaine, une démission. On le constate encore aujourd'hui."

Comment peut-on aider les jeunes ?

"Avec TeenSTAR, on utilise l'échange, on discute avec les jeunes. L'objectif est de leur apporter toutes les informations pour qu'ils soient réellement libres dans leurs choix. La première étape est de leur apprendre à connaître leur corps, à s'émerveiller. Pour les filles, il s'agit de comprendre précisément son cycle menstruel, l'influence que cela a sur le moral, l'humeur. Le garçon doit connaître et aimer son corps mais également comprendre le fonctionnement des filles pour pouvoir construire une relation.

Ensuite, les jeunes doivent prendre conscience de l'hypersexualisation du monde, des risques de la masturbation, des grands dangers de la pornographie. Ils doivent surtout réaliser l'impact que tout cela a sur eux. Réaliser, cela permet de rester libre."

Cela ne concerne que les jeunes…?

"Les jeunes se trouvent sur un chemin de développement. Ils ont tous le désir d'être heureux, un bel objectif. Leur développement se fait comme un passage de crise en crise. Des crises qui ne sont pas mauvaises, qui sont des passages et doivent se résoudre. Par exemple, l'adolescent passe par une période narcissique. Cela permet de connaître son corps et de l'aimer. Mais ça doit rester un passage. Les adultes ont ce rôle d'aider les jeunes à passer ces étapes pour qu'aucune blessure ne reste. C'est un accompagnement dans la durée qui est nécessaire.

Et puis, chez les jeunes, il y a l'effet de groupe. Cela fragilise la liberté des adolescents. Dire "non" est difficile, cela s'apprend. Lorsqu'un jeune propose des vidéos pornographiques ou une soirée malsaine à ses amis, difficile de résister. Pour cela il faut avoir une réelle conscience des risques."

Pourquoi la pornographie est-elle dangereuse ?

"Il y a quelques années, trois jeunes garçons, amis, se sont mis en colocation. Au bout de plusieurs semaines, ils ont réalisé qu'ils consommaient tous les trois des vidéos pornographiques, régulièrement. Ils décident de s'en sortir et c'est un vrai combat contre la dépendance. Après cela, ils lancent l'association We are Alive pour sensibiliser les jeunes à ce sujet. Leurs vidéos sont très explicites sur le sujet.

Le danger c'est l'accoutumance. Ces vidéos pornographiques marquent l'esprit et la mécanique est la même que pour n'importe quelle drogue : plus on s'habitue, plus le corps en demande. Pour apporter du plaisir, l'expérience doit être de plus en plus trash. La liberté est perdue, la réalité devient fade. Cela conduit à la violence dans les rapports homme/femme, à des relations déséquilibrées avec autrui, à la dépression parfois... Aujourd'hui, la tentation est dans la poche de chaque jeune, avec son téléphone."

C'est très inquiétant ?

"Tout cela existe. La tentation est naturelle. Le fait d'en parler permet de déculpabiliser les adolescents et de les rendre plus libres. L'enjeu est important"

Pratique. L'association TeenSTAR donne rendez-vous lundi 5 juin 2023, pour une conférence sur le thème "Quelques clefs pour l'éducation affective et sexuelle". Les parents et éducateurs sont invités. Maison Diocésaine - salle Jamet - 1, rue Nicolas Oresme à Caen. 20h30-22h.