Près de Caen. Elle crée des cupcakes à l'image du Débarquement pour le 79e anniversaire du D-Day

À l'occasion du 79e anniversaire du Débarquement en Normandie, Effia Delannet, une pâtissière américaine basée dans le Calvados, a eu une idée de génie. Elle confectionne des cupcakes à l'effigie des héros de la Libération.

D'un anniversaire à un autre

Dans son atelier de Frénouville, près de Caen, on trouve un frigo, un four, un plan de travail et un ordinateur. Des éléments qui ont de l'importance pour cette Américaine, qui s'est prise de passion pour la pâtisserie à la suite d'une reconversion professionnelle. "Aux États-Unis, on fait des cupcakes pour toutes les fêtes d'anniversaire. Il y en avait pour les miennes, j'en ai fait pour celles de mes enfants." Et c'est lors d'une de ces fêtes qu'elle a eu le déclic : "Quelqu'un m'a suggéré de faire quelque chose de plus avec mes cupcakes. J'ai réfléchi, et j'ai tenté l'expérience."

Des cupkakes à l'image du débarquement Impossible de lire le son.

Une expérience bénéfique, puisque son concept de "cupcakes personnalisés" a déjà séduit les particuliers et certaines mairies du Calvados, dont celle de Caen. "J'ai une imprimante alimentaire, avec laquelle j'imprime des motifs ou des photos, selon ce qu'on me demande."

Très présente sur les réseaux sociaux, elle reçoit aussi des demandes des particuliers. L'une de ses dernières créations concerne des pâtisseries pour l'anniversaire du Débarquement. Elle explique sa démarche : "Je voulais participer, à ma manière, à la commémoration de l'événement. J'ai cherché des images du Débarquement sur Internet, que j'ai retravaillées pour pouvoir les imprimer." Elle a ensuite contacté les mairies qui organisent les festivités pour leur proposer ses pâtisseries. "J'attends leur retour", conclut-elle.

Effia Delannet a utilisé une imprimante alimentaire pour personnaliser ses cupcakes avec des images du Débarquement en Normandie. - Louis Grignard