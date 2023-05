Politique. Projet anti-fraude sociale du gouvernement : la sénatrice de l'Orne Nathalie Goulet réagit

Le ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal, a dévoilé lundi 29 mai au soir un plan de lutte contre la fraude sociale qui doit permettre de doubler les redressements d'ici à 2027. Gabriel Attal a expliqué que pour bénéficier d'allocations sociales, il faudra désormais passer neuf mois de l'année dans le pays, contre six seulement actuellement.

Par ailleurs, le gouvernement réfléchit à une fusion entre la carte Vitale et la carte d'identité, pour lutter contre les fraudes aux prestations de santé. On dénombrerait actuellement dix-huit millions de cartes Vitale en circulation, pour seulement seize millions d'assurés…

"Cette fraude sociale est estimée entre six et huit milliards d'euros chaque année", dénonce la sénatrice de l'Orne Nathalie Goulet, co-auteure en 2019 d'un rapport parlementaire et qui mène la fronde sur ces fraudes depuis longtemps, en réclamant davantage de rigueur à l'État : "Si vous faites perdre six milliards à l'entreprise qui vous emploie, vous êtes viré. Le directeur de l'assurance sociale, lui, il est toujours en poste."