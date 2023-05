Appel à témoins. Un homme porté disparu depuis près de 10 jours dans l'Orne

Antoine de Jonghe a été aperçu pour la dernière fois entre 17 h 30 et 18 heures le jeudi 18 mai sur la commune de Mortagne-au-Perche dans l'Orne. Il marchait alors au niveau de la rue des Déportés, se dirigeant à pied vers Bellême. N'ayant aucune nouvelle de sa part depuis, la gendarmerie de l'Orne lance ce vendredi 26 mai un appel à témoins pour essayer de le retrouver.

Lorsqu'il a disparu, il portait un jean bleu, un tee-shirt blanc, une doudoune noire avec une capuche en fourrure ainsi que des baskets grises aux lacets orange. Antoine de Jonghe mesure 1,85 m, a les cheveux courts, bruns et coiffés en brosse. Très mince et ayant les yeux marron, il a une barbe et une moustache de plusieurs jours.

Toutes les informations permettant de le retrouver sont bonnes à prendre. Contactez la gendarmerie de Mortagne-au-Perche au 02 33 83 11 71 ou en composant le 17.