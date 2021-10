Pour faciliter le montage d'une grue, la station de métro Saint-Sever va être de nouveau fermée, le mercredi 8 juin de 21h à minuit. Pendant cette période, des navettes en bus vont ête mises en place à la même fréquence que le métro. Les bus devraient pouvoir maintenir le traffic entre les stations Boulingrin et Avenue-de-Caen en direction de Georges-Braque et Boulingrin et Honoré-de-Balzac en direction de Technopôle.