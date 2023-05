Manche. Quelles fleurs pour décorer son jardin ou son balcon ?

C'est le printemps dans la Manche ! Les jardins fleurissent, les équipes des espaces verts des communes commencent à décorer les rues. C'est aussi l'occasion de parer sa maison, ou son balcon, de plusieurs couleurs avec des fleurs. C'est d'ailleurs le retour des concours des maisons fleuries dans le département. À Saint-Lô, les dossiers seront disponibles le lundi 15 mai.

Comment concourir ?

Pour participer au concours de maisons fleuries de Saint-Lô, il faut retirer un dossier papier à la mairie, à la médiathèque, à l'office de tourisme, au Centre Mersier ou Nelson Mandela, au Point Ferro, ou Haras ou au centre technique municipal. C'est entre le 15 mai et le 15 juillet. Il y a trois catégories : maisons avec jardin ; terrasses, fenêtres et murs fleuris et balcons fleuris. Il faut que ce soit visible depuis la rue.