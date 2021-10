Bike polo : le cyclisme collectif

“Ce sport urbain a été lancé par des coursiers américain, qui, pour s’amuser le soir, décidaient de copier le concept du polo, mais sur des vélos”, explique Pierre-Adrien Dracon, secrétaire de l’association Guidoline, qui favorise l’expansion du bike polo à Rouen.

Vitesse et précision

Ce sport se pratique sur une piste en dur, comprend deux équipes de trois joueurs munis de crosses et d’une balle et qui s’affrontent selon une règle simple : marquer le plus de point sans poser le pied par terre. “Ce sport est aussi dangereux que le football. Le principal est de se faire plaisir et allier vitesse et précision sans se faire mal”, ajoute le jeune biker. Sur des vélos sans grande différence avec des vélos de ville, ce sport reste conseillé aux amateurs de sensations fortes. Encore méconnues en France, il existe néanmoins des compétitions nationales auxquelles plusieurs équipes rouennaises sont représentées pour défendre les couleurs de la Haute-Normandie.

Pratique. Rouen Bike Polo, bvd Gambetta, Rouen. Tel. 02 35 70 01 13.