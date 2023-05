Yvetot. Près de 80 exposants au Salon de l'auto et du camping-car

Le camping-car connaît de plus en plus d'adeptes au fur et à mesure des années et la voiture de demain est un véritable sujet chez les automobilistes. C'est pourquoi le succès devrait être au rendez-vous de cette édition 2023 du Salon de l'Auto et camping-car d'Yvetot tout le week-end, du vendredi 12 au dimanche 14 mai.

Près de 80 véhicules neufs et d'occasion seront présentés au grand public cette année.

Les grandes marques seront présentes, à l'image de Mercedes-Benz, Ford, Opel, Nissan ou encore Dacia, ainsi que les professionnels locaux.

L'entrée est gratuite. Ouverture des portes de 10 h à 19 h. Rendez-vous sur le Champ de Foire.