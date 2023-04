Météo. Tempête Noa : la Manche en vigilance orange pour des vents violents

La Manche a été placée mercredi 12 avril en vigilance orange pour vents violents par Météo France en raison du passage de la tempête Noa.

Des fortes rafales balaieront principalement dans l'après-midi le département de la Manche, où elles pourront dépasser les 100 km/h, jusqu'à 110 km/h sur les caps exposés.

Toute la journée, le temps sera très perturbé et instable avec des éclaircies et des nuages nombreux, porteurs de giboulées et un risque orageux localement.

La mer sera forte, les activités de plaisance et de loisirs nautiques sont à prohiber. Pour alerter les secours en mer, c'est le 196 qu'il faut composer pour alerter le Cross de Jobourg qui déclenche et coordonne les secours en mer.