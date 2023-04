Cherbourg. Escale imprévue pour un paquebot avec un millier de personnes à bord

Ce n'était pas prévu au programme ! Le paquebot Ambience de la toute nouvelle compagnie Ambassador Cruise Line, long de 245 mètres, fera escale mardi 11 avril, aux alentours de 20 h 30, quai de France à Cherbourg. Il n'a pas pu se rendre comme initialement prévu sur l'île de Guernesey "en raison d'une météo défavorable et d'une mer agitée", selon l'Office de tourisme du Cotentin.

Le bateau présent jusqu'à mercredi soir

Le bateau, attendu avec 1 100 passagers à bord qui pourront profiter des plages du Débarquement ou du Cotentin, repartira le mercredi vers 19 h. Construit aux chantiers Fincantieri Navali en Italie, le paquebot est parti de Tilbury près de Londres, avant de faire escale à Cobh en Irlande, et d'arriver ce mardi à Cherbourg avant un passage par Honfleur puis un retour à Tilbury. La compagnie maritime existe depuis seulement un an et peut accueillir jusqu'à 1 596 passagers en temps normal et 696 membres d'équipage. La prochaine escale annoncée et programmée de la compagnie s'effectuera le mardi 16 mai avec le navire Ambition.

