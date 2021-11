Des rêveries poétiques en musique

Triple objectif pour cette manifestation, proposée par l’Ecole de musique Associative de Grand-Quevilly, en partenariat avec le Théâtre Charles Dullin et la Ville de Grand-Quevilly : favoriser les échanges entre artistes amateurs et professionnels, rendre hommage à la musique sous toutes ses formes et promouvoir compositeurs et musiciens.

Le Mangeur d’étoiles, conte musical onirique de Philippe Tailleux, est le fruit de l’année de travail des élèves de l’Ecole de Musique. Il s’agit d’un “vrai projet de création, d’une comédie musicale destinée au jeune public”, indique Laurent Terrié, directeur de l’école et passionné de comédie musicale.

Pratique. Festival Figures de notes – Festival de musique et d’imagination “Le mangeur d’étoiles”, mardi 21 et mercredi 22 juin, 20h, Théâtre Charles Dullin, Tarifs de 6€ à 9€.