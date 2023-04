Insolite. À 93 ans, il termine le Marathon de Paris en 7 h 22

Charly Bancarel, âgé de 93 ans, est allé jusqu'au bout des 42 kilomètres et 195 mètres de parcours lors de la 46e édition du Marathon de Paris.

Et pourtant, le nonagénaire originaire du Cantal n'a commencé la course à pied qu'à l'âge de 55 ans, en faisant du jogging. Et c'est à l'âge de 70 ans qu'il court son premier marathon. Il peut désormais ajouter à son palmarès ce 11e.

Quand il ne court pas sur les monts du Cantal, Charly s'entraîne dans une petite pièce aménagée chez lui, avec son vélo d'appartement et ses haltères.

Mais Charly ne s'arrête pas là, il a un objectif en tête, celui des Jeux Olympiques 2024. Charly va fêter ses 94 ans en août prochain.

Après avoir couru les 42 kilomètres du 46e marathon de paris, Charly Bancarel, 93 ans, va s'attaquer aux JO en 2024. - @FranceTélévision